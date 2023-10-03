Российская ПВО пресекла атаку дронов и ракет на Белгород

ВСУ выпустили три снаряда из РСЗО

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт на российской территории. Противник выпустил по объектам в Белгородской области три снаряда из реактивной системы залпового огня, а также два беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны России, ПВО обнаружила цели около 11 часов утра 3 октября. Все объекты были уничтожены, подчеркнули в военном ведомстве.

Экстренные службы в настоящее время уточняют информацию о последствиях инцидента. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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