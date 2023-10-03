Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике

Премию присудили сразу трем ученым

Нобелевскую премию по физике присудили Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л'Улье. Об этом сообщили Нобелевский комитет по физике Шведской королевской академии наук.

Награду ученым присудили "за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные световые импульсы для изучения динамики электронов в веществе".

"Трое лауреатов Нобелевской премии по физике 2023 года получили признание за эксперименты, которые предоставили человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул. Ученые продемонстрировали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света — их можно использовать для измерения процессов, в которых электроны движутся или меняют энергию", - заявили в Нобелевском комитете.

Накануне Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии по физиологии и медицине. Победителями стали Каталин Карико и Дрю Вайсман за исследования, которые стали основой для разработки мРНК-вакцин против COVID-19.

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