Новак сообщил о снижении цен на дизельное топливо

Правительство и ФАС строго контролируют ситуацию

Цены на дизельное топливо в мелком опте снизились в большей части российских регионов. Это в скором времени отразится на ценах на АЗС, заявил вице-премьер Александр Новак.

По словам вице-премьера, ситуация изменилась благодаря принятым решениям о запрете экспорта российских нефтепродуктов. Итогом стало снижение цен на бирже – на дизельное топливо они уменьшились на 20%.

Новак подчеркнул, что кабмин и Федеральная антимонопольная служба намерены строго контролировать ситуацию. Это касается, в том числе, и цен на независимых АЗС, которые покупают дизель на бирже, а не производят на своих НПЗ. Вице-премьер добавил, что запрет на экспорт дизеля и бензина будет длиться столько, сколько необходимо для стабилизации российского рынка, передает ТАСС.

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