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Силуанов обозначил приоритеты бюджетной политики России

14:47
  • вторник
  • 03 октября 2023

Парламентские слушания прошли в Совфеде

Укрепление оборонной промышленности, поддержка участников специальной военной операции и выполнение всех социальных обязательств перед гражданами - главные приоритеты бюджетной политики России. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в Совете Федерации.

На парламентских слушаниях обсуждали проект бюджета на следующие три года. Как подчеркнул министр, запланированные ресурсы позволяют полностью обеспечить задачи СВО. Кроме того, будут проиндексированы выплаты материнского капитала, программ поддержки семей с детьми и помощь малоимущим гражданам.

Также из бюджета выделят дополнительные средства на развитие инфраструктуры и промышленности.

"Бюджетный импульс будет сохраняться на протяжении всей трёхлетки. Несмотря на все сложности, мы не сокращаем объёмы расходов на предстоящую трёхлетку, а, наоборот, их увеличиваем по сравнению с текущим годом. И средний объём расходов составит 35,5 трлн рублей. Напомню, что в этом году общий объём расходов составит чуть более 33 трлн рублей", - заявил Антон Силуанов.

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