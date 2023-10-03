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Собянин утвердил проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку

13:43
  • вторник
  • 03 октября 2023

Мост свяжет две набережные – Пресненскую и Тараса Шевченко

Власти Москвы утвердили проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мост свяжет две набережные – Пресненскую и Тараса Шевченко. Благодаря этому будет проще добираться до нескольких важных объектов столицы. Среди них – "Москва-Сити" и театр "Мастерская Петра Фоменко", а также станции метро, МЦК и МЦД: "Международная", "Деловой центр", "Выставочная", "Кутузовская" и "Тестовская".

"Длина нового моста – 300 м. Чтобы его построить, реконструируем нижний уровень Дорогомиловского автодорожного моста. Затем сделаем сходы с него на набережные. Всю территорию рядом приведем в порядок. Создадим там необходимую инфраструктуру и дополнительные пешеходные тротуары", – заключил Собянин.

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