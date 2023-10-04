Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Хороший день для выстраивания гармоничных отношений - с собой и окружающими

Овны

Звезды заставят вас сегодня много двигаться, не сидеть на месте, даже если вам лень шевелиться. День пройдет в перемещениях, разговорах, беготне по мелким делам.

Тельцы

Это ваш день: Солнце и Луна обещают помочь заработать много денег. Можно повышать стоимость своих услуг, заключать договоры, искать более денежную работу.

Близнецы

Глубоко личное: придется погрузиться в дела, касающиеся только вас. Многие будут думать об обновлении – кто-то захочет телефон, а кто-то новую работу или даже семью.

Раки

Домашние дела всегда для вас на первом месте, и, к счастью, никто не сможет помешать вам заниматься хозяйством. Сегодняшним днем вы точно останетесь довольны!

Львы

Очень хороший день для выстраивания гармоничных отношений в своем ближнем круге. Если хотите с кем-то сблизиться или помириться – поговорите по душам.

Девы

Если вы нацелены на успех в карьере, бизнесе, учебе, звезды окажут поддержку. Только включите воображение, позвольте себе оторваться от привычных схем и штампов!

Весы

Солнце в вашем знаке сегодня работает в паре с Луной в Близнецах. Легкая воздушная энергия поможет на сложных переговорах, экзаменах, в поездках и перелетах.

Скорпионы

Не торопитесь раскрывать свои планы, особенно финансовые – не стоит обсуждать их даже с близкими. Чужие советы и подсказки вам сейчас совершенно не нужны.

Стрельцы

Вы можете заняться любимыми делами – разговаривать, знакомиться, снимать видео и писать посты в социальных сетях. Все это так или иначе принесет вам какой-то профит!

Козероги

Отличный день для карьеристов и бизнесменов: Солнце и Луна помогут достичь важных целей. Вы будете убедительны на переговорах, в презентациях, на собеседованиях.

Водолеи

Вас ждет удачный шопинг – вы купите все, что нужно. И это будут не банальные вещи. Проявляйте щедрость, оставляйте чаевые или жертвуйте на благотворительность.

Рыбы

Ваше внимание будет приковано к делам семьи. Выходные пройдут продуктивно дома или в гостях у родителей, где вам захочется пересмотреть старые фотографии.

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