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В НАТО признали, что готовились к противостоянию с Россией 14 лет

14:20
  • вторник
  • 03 октября 2023

Военные планы альянса в отношении России насчитывают 4,5 тысячи страниц

Военные планы Североатлантического альянса в отношении России насчитывают 4,5 тысячи страниц. Страны НАТО начали готовиться к противостоянию с Россией за 14 лет до начала СВО - в 2008 году, заявил глава натовского Военного комитета адмирал Роб Бауэр.

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По словам Бауэра, с 2008 года началась работа по изменению мышления обратно на принципы коллективной обороны. Это было необходимо в результате поведения России, которая была партнером НАТО в течение 15 лет, но потом случилась Грузия в 2008 году, Украина в 2014 и 2022 годах.

Выступая на Варшавском форуме по безопасности, Бауэр раскрыл некоторые планы НАТО. Они, в частности, предусматривают доведение численности вооруженных сил альянса на границах России до 300 тысяч в течение 30 дней в случае начала конфликта.

Он напомнил, что уже в 2015-2016 году альянс развернул в Прибалтике и Польше 4 батальонных боевых группы, которые подготовлены для быстрого преобразования в бригады. Перед началом СВО было создано еще четыре таких группы - в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии, передает ТАСС.

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