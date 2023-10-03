ВС России уничтожили пункты управления украинских беспилотников в ДНР

Кроме того, ликвидирована станция радиоэлектронной борьбы

Несколько пунктов управления украинскими беспилотниками уничтожила артиллерия Южной группировки ВС России в ДНР. Ликвидирована также станция радиоэлектронной борьбы, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По данным Минобороны, пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника располагались в Андреевке, Новокалинове и Первомайском. Станция радиоэлектронной борьбы находилась в Георгиевке. Также уничтожены опорные пункты и блиндажи подразделений ВСУ в районе Клещеевки, Победы, Острого и Константиновки.

Два склада боеприпасов противника поразила артиллерия и авиация группировки в Белогоровке и Александро-Шультине. А в Часовом Яре ликвидирован пункт временной дислокации подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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