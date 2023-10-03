ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России уничтожили пункты управления украинских беспилотников в ДНР

14:41
  • вторник
  • 03 октября 2023

Кроме того, ликвидирована станция радиоэлектронной борьбы

Несколько пунктов управления украинскими беспилотниками уничтожила артиллерия Южной группировки ВС России в ДНР. Ликвидирована также станция радиоэлектронной борьбы, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Удар ВС России разрушил производственные объекты под Днепропетровском
ВС России ударили по живой силе и технике ВСУ на запорожском направлении

По данным Минобороны, пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника располагались в Андреевке, Новокалинове и Первомайском. Станция радиоэлектронной борьбы находилась в Георгиевке. Также уничтожены опорные пункты и блиндажи подразделений ВСУ в районе Клещеевки, Победы, Острого и Константиновки.

Два склада боеприпасов противника поразила артиллерия и авиация группировки в Белогоровке и Александро-Шультине. А в Часовом Яре ликвидирован пункт временной дислокации подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Артиллерийские расчеты РСЗО "Торнадо-Г" ВС России
Артиллерийские расчеты РСЗО "Торнадо-Г" ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.