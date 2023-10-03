В Европе газ в течение недели подешевел на 28%

Такая ситуация сложилась из-за рекордного заполнения газовых хранилищ ЕС

С начала нового отопительного сезона стоимость природного газа в Европе снизилась почти на 28 процентов, передает информагентство "Интерфакс" со ссылкой на документ, опубликованный компанией WindEurop.

По данным агентства, падение цен на энергоносители в странах ЕС произошло по двум причинам: во-первых, на стоимость природного газа повлияло рекордное заполнение европейских газовых хранилищ; во-вторых, на данный момент в Европе все еще сохраняется теплая погода, которая минимизирует риск возникновения дефицита газа.

Ранее журналисты издания Der Spiegel сообщили, что, несмотря на публичные заявления канцлера Германии Олафа Шольца об энергетической независимости страны, немецкие власти все еще продолжают закупать природный газ и нефтепродукты из России через индийских поставщиков. По данным аналитиков издания, только за текущий год Берлин закупил у Москвы сырья на 450 млн евро.

При этом постоянный представитель России при ЕС Кирилл Логвинов подчеркнул, что ведущие страны Европы в ближайшее время не смогут отказаться от российских энергоносителей. По мнению дипломата, подобного рода действия европейских политиков, вероятно, приведут к возникновению нового энергетического коллапса.

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