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Песков: Россия болеет сердцем за карабахских армян

15:20
  • вторник
  • 03 октября 2023

Москва следит за соблюдением их прав азербайджанской стороной

Москва внимательно следит за соблюдением прав карабахских армян со стороны Баку, переживает за их судьбу. Российскую позицию по ситуации в Нагорном Карабахе обозначил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, в Кремле внимательно прислушиваются к заявлениям азербайджанской стороны о ее намерении обеспечить безопасность и права тех армян, которые пожелают остаться в Карабахе. Кроме того, Россия продолжает оказывать региону гуманитарную помощь.

Песков также прокомментировал ратификацию армянским парламентом Римского статута Международного уголовного суда. Представитель Кремля отметил: Армения - дружественное России государство, многое объединяет с братским армянским народом. Однако к действующему руководству страны появились дополнительные вопросы, которые были заранее переданы армянской стороне.

Заявления Еревана о подготовке какого-то двустороннего соглашения с Москвой, которое позволит не исполнять ордер МУС на арест Путина - это только идея армянской стороны, приводит слова Пескова ТАСС.

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