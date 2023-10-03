Песков: Россия болеет сердцем за карабахских армян

Москва следит за соблюдением их прав азербайджанской стороной

Москва внимательно следит за соблюдением прав карабахских армян со стороны Баку, переживает за их судьбу. Российскую позицию по ситуации в Нагорном Карабахе обозначил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле внимательно прислушиваются к заявлениям азербайджанской стороны о ее намерении обеспечить безопасность и права тех армян, которые пожелают остаться в Карабахе. Кроме того, Россия продолжает оказывать региону гуманитарную помощь.

Песков также прокомментировал ратификацию армянским парламентом Римского статута Международного уголовного суда. Представитель Кремля отметил: Армения - дружественное России государство, многое объединяет с братским армянским народом. Однако к действующему руководству страны появились дополнительные вопросы, которые были заранее переданы армянской стороне.

Заявления Еревана о подготовке какого-то двустороннего соглашения с Москвой, которое позволит не исполнять ордер МУС на арест Путина - это только идея армянской стороны, приводит слова Пескова ТАСС.

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