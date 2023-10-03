На Западе меняются настроения: главные политические новости вторника

Недовольство киевским режимом растет на самом высоком уровне

Вопрос поставки американских ракет ATACMS на Украину временно поставлен на паузу. В Пентагоне утверждают, что ждут отмашки от Байдена. Он же рассчитывает на благосклонность Конгресса, умоляя его возобновить финансовую помощь этой стране. Причем расходы Белый дом обязуется взять под особый контроль, обещая чуть ли не победить на Украине коррупцию.

"Белый дом хочет оказать давление на Украину, чтобы та положила конец взяточничеству, не в последнюю очередь потому, что на кону стоят американские доллары. Но слишком громкое обсуждение этой проблемы может придать смелости противникам американской помощи Киеву", - пишет Politico.

А их все больше. Причем среди простых американцев, настроения которых прекрасно улавливают республиканцы, используя это в свою пользу. Байден же продолжает терять очки. Согласно последнему опросу, проведенному экспертами университета Монмута, 75 процентов жителей США считают, что действующий президент слишком стар для своей должности. Да он и сам это не устает подтверждать, забывая слова на публике или же рассказывая небылицы вроде той, что он поведал в интервью Джону Харвуду: "Когда я ушёл из Сената, я смог убедить республиканца Строма Термонда проголосовать за закон об избирательном праве.".

Вот только Байден ушел из Сената в 2009 году. А Стром Термонд умер в 2003-м. Закон об избирательном праве принимался вообще в 1965 году. Действующий президент США тогда был еще студентом. Сейчас же он является самым старым президентом в истории США, и здоровье Байдена вызывает массу вопросов. И демократы это видят. Однако альтернативы у них нет.

"Очевидно, что Байден станет кандидатом от демократов. Много споров возникает по поводу его возраста, но он остается самым популярным кандидатом среди избирателей. А Трампа любит республиканский электорат. Нет никаких сомнений, что в 2024 году выборы пройдут между Байденом и Трампом", - отметила Кеннет Мэннинг, профессор политологии в Дартмутском университете.

Приход к власти Трампа пугает. В том числе Киев, который может лишиться поддержки со стороны США. Потому как Европа тут же последует этому примеру. Уже сейчас, когда США приостановили финансирование Украины, та же Великобритания заявила, что оружия для ВСУ больше нет.

"В Соединенном Королевстве закончилась военная техника, которую можно отдать Украине, заявил в интервью The Daily Telegraph высокопоставленный военный. По его словам, другие страны должны прийти на смену Великобритании и увеличить объемы поставок", - пишут СМИ.

Речь, видимо, идет о Германии, которая до сих пор лишь обещает передать Украине дальнобойные ракеты "Таурус". Но Шольц медлит. Во-первых, Берлин ориентируется на США. Во-вторых, политическая обстановка внутри самой Германии сейчас крайне напряженная. Экономика в рецессии. В коалиции разлад. Рейтинги падают. Это видно и по митингам оппозиции, которые собирают все больше людей. Причем немцы уже выступают не только против поддержки Украины, но и украинских беженцев, которые слишком дорого обходятся бюджету ФРГ.

Продолжается и конфликт с Польшей по поводу запрета на поставки зерна на Украину. Варшава сегодня еще раз дала понять, что у нее есть свои интересы, не совпадающие с интересами Киева, который теряет из-за этого миллиарды евро. Впрочем, на уровне Евросоюза эти убытки решено компенсировать. Европарламент уже одобрил пересмотр бюджета ЕС на будущий год, который включает в себя выделение Украине 50 миллиардов евро. Правда, в виде грантов и льготных кредитов, за которые потом будет расплачиваться ни одно поколение украинцев.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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