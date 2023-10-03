ВС России поразили цеха Харьковского бронетанкового завода

Под Павлоградом уничтожены цеха по выпуску ракетного топлива
Российские Вооруженные силы поразили цеха предприятия в Харькове. Пораженные объекты находились на территории бронетанкового завода, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным военного ведомства, ударом разрушены цеха по ремонту бронетехники Вооруженных сил Украины. А в районе города Купянска Харьковской области уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ.
Еще одно предприятие уничтожено под Павлоградом в Днепропетровской области. Удар российских войск пришелся по цехам украинского предприятия, производившего твердое ракетное топливо и взрывчатку.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"