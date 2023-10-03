ВС России поразили цеха Харьковского бронетанкового завода

Под Павлоградом уничтожены цеха по выпуску ракетного топлива

Российские Вооруженные силы поразили цеха предприятия в Харькове. Пораженные объекты находились на территории бронетанкового завода, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным военного ведомства, ударом разрушены цеха по ремонту бронетехники Вооруженных сил Украины. А в районе города Купянска Харьковской области уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ.

Еще одно предприятие уничтожено под Павлоградом в Днепропетровской области. Удар российских войск пришелся по цехам украинского предприятия, производившего твердое ракетное топливо и взрывчатку.

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