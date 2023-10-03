Украинский лидер должен начать антикоррупционную кампанию в стране

Военнослужащие ВСУ призвали украинского лидера Владимира Зеленского сменить военный камуфляж на деловой костюм и начать, наконец-то, борьбу с коррупцией в государственных институтах страны. Об этом в интервью изданию Politico заявил бывший министр финансов Украины Владимир Омелян.

Уточнятся, что на данный момент бывший чиновник служит в рядах украинской армии в звании капитана.

Как отметил экс-министр, публичные заявления украинских политиков по поводу успеха контрнаступления вызывают у простых бойцов ВСУ недоумение. По его словам, наступательные действия Украины потерпели неудачу из-за коррумпированности правительства страны.

"Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него и с его командой", - заявил Омелян, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее журналисты издания The Guardian сообщили, что западные страны могут отказаться от оказания финансовой и военной помощи ВСУ из-за коррумпированности нынешнего правительства Украины. По мнению одного из аналитиков издания, для продолжения финансирования армии украинский лидер Владимир Зеленский должен доказать американским и европейским партнерам свою приверженность демократическим ценностям и начать антикоррупционную кампанию в стране.

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