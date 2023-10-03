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Собянин: ЕДЦ метро - самый современный диспетчерский центр в мире

16:17
  • вторник
  • 03 октября 2023

Благодаря сотрудникам ЕДЦ график движения поездов в метро соблюдается с высокой точностью

Благодаря Единому диспетчерскому центру график движения поездов в столичном метро соблюдается с высокой точностью - более 99%. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

"Единому диспетчерскому центру метро - четыре года. Он круглосуточно управляет всем рельсовым транспортом Москвы: метро, трамваями, МЦК и МЦД. Это самый современный диспетчерский центр в мире. Благодаря сотрудникам ЕДЦ график движения поездов в метро соблюдается с высокой точностью - более 99%. Любые изменения фиксируются и сразу обрабатываются. Скорость реагирования на инциденты в метро увеличилась в 2,5 раза, на МЦД - в 3,5 раза", - написал градоначальник.

Собянин добавил, что в случае необходимости специалисты за несколько секунд выпускают важную информацию на медиаэкраны поездов. С ЕДЦ удается сэкономить больше 100 часов времени пассажиров ежегодно.

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Единый диспетчерский центр метро
Единый диспетчерский центр метро
Единый диспетчерский центр метро
Единый диспетчерский центр метро
Единый диспетчерский центр метро
Единый диспетчерский центр метро
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