Собянин: ЕДЦ метро - самый современный диспетчерский центр в мире

Благодаря сотрудникам ЕДЦ график движения поездов в метро соблюдается с высокой точностью

Благодаря Единому диспетчерскому центру график движения поездов в столичном метро соблюдается с высокой точностью - более 99%. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

"Единому диспетчерскому центру метро - четыре года. Он круглосуточно управляет всем рельсовым транспортом Москвы: метро, трамваями, МЦК и МЦД. Это самый современный диспетчерский центр в мире. Благодаря сотрудникам ЕДЦ график движения поездов в метро соблюдается с высокой точностью - более 99%. Любые изменения фиксируются и сразу обрабатываются. Скорость реагирования на инциденты в метро увеличилась в 2,5 раза, на МЦД - в 3,5 раза", - написал градоначальник.

Собянин добавил, что в случае необходимости специалисты за несколько секунд выпускают важную информацию на медиаэкраны поездов. С ЕДЦ удается сэкономить больше 100 часов времени пассажиров ежегодно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"