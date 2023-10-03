Залужный утратил влияние на украинского президента

Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному приказали "заткнуться" после его заявлений о коррумпированности украинских чиновников. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Как отметил аналитик, уровень коррупции в украинской армии достиг беспрецедентных масштабов: представители офицерского состава не только прикарманивают зарплаты военнослужащих, но и разворовывают компенсации, предназначенные для родственников погибших солдат.

"Залужный говорил правду, но его игнорировали и сказали ему заткнуться и заниматься своим делом. Возможно, ему приказали сделать так под дулом пистолета", - заявил Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

Военный аналитик подчеркнул, что такая ситуация свидетельствует о значительном снижении влияния Залужного на украинского президента. По его словам, на данный момент главком ВСУ не имеет возможности отдавать приказы даже своим подчиненным.

Напомним, что на прошлой неделе журналисты издания BBC сообщили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела. Поводом для уголовного преследования является провал украинского контрнаступления на южных направлениях фронта.

Позднее эту информацию опроверг советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко. По словам чиновника, публикации западных медиа об уголовном преследовании главкома ВСУ Валерия Залужного не соответствуют действительности.

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