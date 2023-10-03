ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Под дулом пистолета": в США рассказали о конфликте главкома ВСУ с властями Украины

18:18
  • вторник
  • 03 октября 2023

Залужный утратил влияние на украинского президента

Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному приказали "заткнуться" после его заявлений о коррумпированности украинских чиновников. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Киев опроверг слухи об уголовном деле против Залужного
BBC: главкому ВСУ Залужному грозит уголовное дело из-за потери юга Украины

Как отметил аналитик, уровень коррупции в украинской армии достиг беспрецедентных масштабов: представители офицерского состава не только прикарманивают зарплаты военнослужащих, но и разворовывают компенсации, предназначенные для родственников погибших солдат.

"Залужный говорил правду, но его игнорировали и сказали ему заткнуться и заниматься своим делом. Возможно, ему приказали сделать так под дулом пистолета", - заявил Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

Военный аналитик подчеркнул, что такая ситуация свидетельствует о значительном снижении влияния Залужного на украинского президента. По его словам, на данный момент главком ВСУ не имеет возможности отдавать приказы даже своим подчиненным.

Напомним, что на прошлой неделе журналисты издания BBC сообщили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела. Поводом для уголовного преследования является провал украинского контрнаступления на южных направлениях фронта.

Позднее эту информацию опроверг советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко. По словам чиновника, публикации западных медиа об уголовном преследовании главкома ВСУ Валерия Залужного не соответствуют действительности.    

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Валерий Залужный
Валерий Залужный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.