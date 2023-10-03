Началось благоустройство территории вокруг строящейся станции "Новаторская" Троицкой линии метро

Предусмотрены озеленение площадью 25 тыс. кв. м, организация пешеходных зон и устройство парковки

В рамках строительства станции "Новаторская" Троицкой линии метро начались работы по благоустройству прилегающей территории. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Строители приступили к благоустройству территории вокруг строящейся станции "Новаторская" Троицкой линии метро. Проектом благоустройства предусмотрены озеленение площадью 25 тыс. кв. м, организация пешеходных зон и устройство парковки", - отметил он.

Как добавил заммэра, в рамках благоустройства также ведется укладка асфальта в зоне проезжей части по нечетной стороне Ленинского проспекта.

"На используемом ранее для строительства участке правой полосы Ленинского проспекта из области в центр восстановят дорожное полотно, что позволит заново запустить здесь движение для автомобилистов", – уточнил Бочкарев.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов оценил общестроительную готовность станции "Новаторская" более чем на три четверти: монолитные работы и обратная засыпка котлована выполнены на 80%, в блоках технических помещений ведутся отделочные работы с дальнейшим монтажом оборудования, продолжается устройство инженерных систем.

"На "Новаторской" установлено основное оборудование тягово-понизительной подстанции, выполняется укладка кабельных линий и монтаж трубопровода, а также подключение к внешним инженерным сетям", – уточнил Юрий Кравцов.

Также, по его словам, на станции завершается архитектурная отделка пассажирской зоны платформенного участка.

"Здесь уже выполнены укладка пола гранитом и облицовка колонн, на путевых стенах смонтированы алюминиевые панели, на которых размещены названия станции. На потолке выполняется устройство осветительных элементов в кессонах – уже установлено 10 светильников", - подчеркнул Юрий Кравцов.

Основной объем строительных работ на Троицкой линии метро планируется завершить до конца 2024 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства станции "Новаторская".

"На всех 11 станциях Троицкой линии первой очереди ведутся активные строительные работы. Общая готовность предполагает, что до конца 2024 года основные строительные работы на линии будут выполнены. Здесь на "Новаторской" формируется один из главных пересадочных узлов", - сказал Сергей Собянин.

В перспективе Троицкая линия метро протяженностью около 40 км соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток – около 100 тысяч человек в сутки. Около новых станций проживает примерно 1,5 млн человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся.

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