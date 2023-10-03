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Carlsberg отозвала у "Балтики" лицензию на все свои бренды

18:44
  • вторник
  • 03 октября 2023

В датской компании назвали расторжение лицензионных соглашений ответом на действия российских властей

Крупнейший производитель пива в мире – датская компания Carlsberg Group – отзывает у пивоваренной компании "Балтика" лицензию на все свои бренды, передает информагентство "Интерфакс" со ссылкой на официальное заявление датского концерна.

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Напомним, что в июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому компания "Балтика", принадлежащая Carlsberg Group, переходит под контроль Росимущества.  

В датской компании подчеркнули, что именно такие действия российских властей вынудили принять решение об отзыве всех имеющихся лицензий у пивоваренной компании "Балтика".

"Мы отказываемся от того, чтобы нас принуждали к сделке на неприемлемых условиях, оправдывая незаконное поглощение нашего бизнеса в России", - говорится в сообщении.

"Балтика" владеет в России восьмью заводами, выпускающими пиво под более чем 50 торговыми марками, включая "Балтику", Tuborg, Kronenbourg, Žatecký Gus, "Арсенальное". На данный момент компания является вторым по размеру производителем пива на отечественном рынке. 

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