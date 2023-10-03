Собянин присвоил статус промкомплекса столичному предприятию "Пульсар"

Это дает право на льготы от города

Научно-производственное предприятие "Пульсар" получило статус промышленного комплекса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

"Лидер российской полупроводниковой электроники НПП "Пульсар" получил статус промкомплекса. "Пульсар", основанный в 1953 году, сейчас входит в холдинг "Росэлектроника". Основные направления деятельности – разработка нового поколения полупроводниковых СВЧ, силовых, фотоэлектронных, микроэлектронных приборов и так далее", – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что новый статус дает промкомплексу право на льготы от города, в частности - снижение ставки налога на прибыль и землю.

"Благодаря этому "Пульсар" сможет экономить до 23,6 млн руб. в год. Они пойдут на техническое перевооружение производства, разработку и организацию выпуска новых изделий, цифровую трансформацию", – добавил Собянин.

Глава города напомнил, что на сегодня статус промышленного комплекса присвоен 69 московским предприятиям, на них создано порядка 80 тыс. рабочих мест.

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