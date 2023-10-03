Мишустин отметил положительную динамику в развитии транспортной инфраструктуры

Построены обходы Краснодара, Анапы и Ростова-на-Дону

Обеспечение сбалансированного развития транспортной инфраструктуры сегодня было в центре внимания правительства. Заседание в режиме видео-конференции провел глава кабмина Михаил Мишустин.

В этой сфере наметилась положительная динамика. Недавно удалось реализовать несколько масштабных проектов. Так, построены обходы Краснодара, Анапы и Ростова-на-Дону. Расширено движение в направлении пункта пропуска Верхний Ларс. Обновлен морской порт - Махачкала. В декабре завершатся работы и на Волго-Каспийском судоходном канале.

Премьер отметил - отставания по графикам недопустимы. Также он подчеркнул, что при развитии транспортных коридоров необходимо учитывать рост грузоперевозок в направлении дружественных стран.

Также на заседании речь шла о помощи пострадавшим во время природных катаклизмов.

"Крайне важно помогать людям, не оставлять их один на один с бедой. В предыдущие два года в Забайкальском крае паводками после сильных дождей разрушены и повреждены дома. Восстановить или капитально отремонтировать их надо почти 250 семьям. На эти цели ранее было выделено 2,75 млрд рублей. Сегодня дополнительно направим свыше полумиллиарда рублей. Это решение позволит вернуть свое жилье сотням людей", - отметил Мишустин.

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