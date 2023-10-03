В Кронштадте завершается реставрация первой в СССР атомной подлодки

Сразу 10 членов ее экипажа были удостоены званий Героев Советского Союза

Пока субмарина выглядит внутри как строящийся тоннель метро. Только характерная форма люков с многочисленными болтами напоминает, что это подводный корабль. Вот так все здесь выглядело до начала реставрации - километры проржавевших труб, разбитые приборы. Оборудование сильно пострадало от времени. Все это демонтировали, чтобы очистить корпус от коррозии. Прямо сейчас внутри первого советского атомохода рождается музей атомного флота страны.

Во всех отсеках ведутся масштабные работы - сварка, пескоструйные, убирают выступающие детали для безопасности будущих экскурсий. Рабочие срезают ненужные конструкции, особенно сверху, чтобы головой никто не ударился.

Совсем скоро можно будет совершить уникальное путешествие по всем девяти отсекам настоящей боевой единицы отечественного флота, от носа до кормы.

Подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" - родоначальник атомного флота страны, с трудовой историей длиной в шесть десятилетий. Впервые в истории ВМФ совершила переход подо льдами Северного Ледовитого океана и достигла Северного полюса. Построенная в пику американским атомным субмаринам в период Холодной войны, она фактически предотвратила ядерный конфликт.

В начале 90-х лодку вывели из состава ВМФ и хотели утилизировать. Но потом решили создать внутри корпуса музей. И история корабля продолжилась. Субмарину перевезли с полигона Североморска в Кронштадт, отреставрировали и покрасили.

Установить огромный атомоход в специально построенный для него сухой док на берегу Финского залива - это невероятная по сложности операция, аналогов которой не было в мире. Для транспортировки корпус распили надвое, а потом сварили заново.

Длина лодки - более 100 метров, ширина - 8. Буксировать к месту стоянки ее можно было по только по суше: малая глубина Финского залива не позволяла вытащить такой тяжелый объект из воды, субмарина намертво зарылась бы в грунт. Лодку распилили, чтобы вписаться в повороты на узких улицах старинного Кронштадта.

Свежий сварной шов на корпусе практически незаметен. Внешний вид атомохода восстановлен полностью - рулевые винты блестят, торпедные отсеки задраены. И даже флаг над рубкой уже есть. Внутри тоже все планируют воссоздать в точности, как было при несении службы.

"Задача в том, чтобы сохранить первоначальный вид. И все приборы будут восстановлены на своих штатных местах", - отметил Игорь Балалаев, директор по производству проекта.

Над будущим оборудованием музея сейчас трудятся реставраторы Ленфильма - приборы собирали по всей стране. Единственное, что точно не удастся воссоздать в оригинале, это, конечно, атомный реактор. Он был демонтирован сразу же после выхода субмарины из состава ВМФ и затоплен в Баренцевом море. Вместо него в реакторном отсеке установят интерактивный макет.

Экспозицию внутри первого отечественного атомохода планируют открыть в конце этого года.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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