В Молдавии заявили о готовности покупать газ у России по "хорошей цене"

Кишинев никогда не отказывался от российских энергоносителей

Кишинев продолжит закупать природный газ у Москвы лишь по "хорошей цене". Об этом в интервью новостному порталу Newsmaker заявил глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов.

"На сегодняшний день мы не отказались полностью от этой идеи. Если нам предложат хорошую цену, и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, то это возможно", - заявил Парликов, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом министр подчеркнул, что Молдавия не планирует отказываться от предложений альтернативных поставщиков. По его словам, уже в ближайшее время Кишинев может начать сотрудничество с крупнейшими энергетическими компаниями Европы.

Ранее глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что Кишинев больше не будет покупать природный газ у "Газпрома". По словам высокопоставленного чиновника, власти страны приняли решение отказаться от российских энергоносителей в пользу альтернативных поставщиков из США и ЕС.

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