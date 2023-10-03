Путин обсудил с Совбезом развитие российского Севера

Президент отметил важность Северного морского пути

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности обсудил развитие северных территорий страны, в том числе Северного морского пути. Кадры встречи были опубликованы сегодня вечером в официальном Telegram-канале Кремля.

"Поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера, это касается Северного морского пути, шельфа континентального, других вопросов", - заявил Путин, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Затем российский лидер передал слово для доклада министру природных ресурсов Александру Козлову.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что развитие северных территорий страны является одним из приоритетных направлений деятельности государства. По словам главы правительства, в течение следующих 13 лет власти планируют выделить на развитие Северного морского пути порядка 2 трлн рублей.

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