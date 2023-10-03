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В Московском зоопарке провели плановый осмотр детеныша панды

22:34
  • вторник
  • 03 октября 2023

Детеныш отличается отменным аппетитом

В Московском зоопарке провели плановый осмотр детеныша панды Дин-Дин, передает "ТВ Центр".

Медвежонок весит почти два килограмма и вырос уже до 44-х сантиметров, 6 из которых - это хвост.

В целом маленькая самочка достигла размеров средней кошки, но пока остается слепой. По прогнозам, она должна открыть глаза примерно через 5 дней.

Детеныш отличается отменным аппетитом и вместе со своей заботливой мамой чувствует себя прекрасно.

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Детеныш панды
Детеныш панды
Детеныш панды
Детеныш панды
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