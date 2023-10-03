Детеныш отличается отменным аппетитом
В Московском зоопарке провели плановый осмотр детеныша панды Дин-Дин, передает "ТВ Центр".
Медвежонок весит почти два килограмма и вырос уже до 44-х сантиметров, 6 из которых - это хвост.
В целом маленькая самочка достигла размеров средней кошки, но пока остается слепой. По прогнозам, она должна открыть глаза примерно через 5 дней.
Детеныш отличается отменным аппетитом и вместе со своей заботливой мамой чувствует себя прекрасно.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"