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В МИД России вызвали посла Молдавии

21:11
  • вторник
  • 03 октября 2023

Москва требует от Кишинева прекратить преследование русскоязычных СМИ

Представителя молдавского посольства в Москве вызвали в МИД России из-за участившихся случаев давления на русскоязычные СМИ. Соответствующая информация появилась на официальном сайте российского дипведомства.

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"Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Москва в качестве ассиметричной меры на действия Кишинева приняла решение запретить въезд гражданам Молдавии, которые имеют отношение к ограничению прав и свобод российских журналистов, работающих на территории республики.

Напомним, что в начале сентября власти Молдавии приняли решение о депортации руководителя радиостанции "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Позднее в МИД России сообщили, что Москва призывает Кишинев прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных информационных ресурсов.

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