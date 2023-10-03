В МИД России вызвали посла Молдавии

Москва требует от Кишинева прекратить преследование русскоязычных СМИ

Представителя молдавского посольства в Москве вызвали в МИД России из-за участившихся случаев давления на русскоязычные СМИ. Соответствующая информация появилась на официальном сайте российского дипведомства.

"Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Москва в качестве ассиметричной меры на действия Кишинева приняла решение запретить въезд гражданам Молдавии, которые имеют отношение к ограничению прав и свобод российских журналистов, работающих на территории республики.

Напомним, что в начале сентября власти Молдавии приняли решение о депортации руководителя радиостанции "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Позднее в МИД России сообщили, что Москва призывает Кишинев прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных информационных ресурсов.

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