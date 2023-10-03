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ПВО сбила украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма

21:47
  • вторник
  • 03 октября 2023

Информации о пострадавших нет

У побережья Крыма дежурные средства ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун", передает официальный Telegram-канал Минобороны России.

У аэродрома Бельбек в Крыму сбили украинскую ракету
Над Джанкоем сбита украинская ракета

По данным ведомства, 3 октября около 20:30 по московскому времени ВСУ попытались совершить атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам военной инфраструктуры России.

"Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над Джанкоем. По данным СМИ, в результате атаки украинских националистов на полуостров никто из гражданских не пострадал.

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