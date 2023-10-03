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Стало известно о задержании трех экс-президентов Нагорного Карабаха

22:21
  • вторник
  • 03 октября 2023

Задержанные доставлены в Баку

Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана задержали трех бывших президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики, передает информагентство APA со ссылкой на официальное заявление ведомства.

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"Бывшие "президенты" сепаратистов в Карабахе Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян и Бако Саакян были задержаны за свои преступные деяния Службой государственной безопасности Азербайджана", - говорится в сообщении.

В агентстве также добавили, что в ходе розыскных мероприятий сотрудникам спецслужб Азербайджана удалось задержать бывшего спикера парламента непризнанной республики Давида Ишханяна.

Уточняется, что в ближайшее время всем задержанным будут предъявлены обвинения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за соблюдением прав и свобод этнических армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха. По его словам, российские власти поддерживают устремления Азербайджана по обеспечению безопасности граждан непризнанной республики.  

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