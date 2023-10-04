Клопы и крысы захватили Париж

Эксперты предсказывают набеги клопов на детские сады, школы и больницы

Париж. "Праздник, который всегда с тобой", - писал Хэмингуэй. С тех пор многое изменилось. Праздник обретает новые черты. Мэр Парижа Анн Идальго объявила политику мирного сосуществования. С крысами. После того, как мэрия французской столицы проиграла многолетнюю борьбу с городскими грызунами.

Крыс в городе примерно в три раза больше, чем парижан - популяция грызунов составляла примерно 6 миллионов особей. Город потратил почти два миллиона евро на их уничтожение, на установку герметичных мусорных баков по всему городу и широкое использование крысиного яда. Но после забастовки мусорщиков, когда улицы города украсили горы отбросов, серые обитатели столицы начали плодиться и захватывать новые территории.

Конечно, не могли не подключиться защитники всего живого. Организация "Зоополис" приветствовала заявление мэрии о более душевных отношениях с крысами:

"Нынешние меры неэффективны и жестоки. Формирование рабочей группы для поисков новых методов и экспериментов с ними необходимо. Мы поддерживаем альтернативные методы борьбы с вредителями".

Ладно, дружить с крысами, снующими между мусорных куч, это, возможно, новый парижский тренд. Но скоро парижанам и гостям французской столицы придётся налаживать отношения с насекомыми. В городе вдруг начали бурно размножаться клопы. Первой сообщила о гостях некая мадам Ниваль, которую покусали в область спины в кинотеатре на востоке города. Клопов стали встречать в подъездах, в скоростных экспрессах, потом кровососы захватили парижское метро.

Эксперты предсказывают набеги на детские сады, школы, больницы. Указывают, что виной всему трансконтинентальные поездки, политкорректно избегая тему миграционных потоков со всех концов света из неблагополучных государств.

Зоозащитники не успели объявить о необходимости дружбы с клопами - за дело взялись депутаты Национального собрания Франции, которые намерены к декабрю представить на обсуждение законопроект, посвящённый борьбе с распространением постельных клопов. Премьер-министр Элизабет Борн пообещала провести совещания с профильными министрами. Поторопиться бы надо. Париж собирается принимать в следующем году Олимпийские игры. А если не успеют, то клопы и крысы окажутся быстрее, выше и сильнее, чем прославленные атлеты.

Сосуществованию с клопами - быть? Нет, в действительности всё не так, как на самом деле.

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