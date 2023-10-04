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Дом разделенный: жители востока Германии не забыли сотрудничество с СССР

09:01
  • среда
  • 04 октября 2023

Об этом рассказал Александр Камкин

Акции протеста в Германии, в том числе против поддержки Украины, наиболее многочисленны и активны на востоке страны. И это, как признают немецкие политики, не случайно. Ведь земли бывшей ГДР до сих пор не смогли в полной мере интегрироваться в Федеративную республику. Сегодня в Германии отмечают День единства - дату объединения двух государств, а по сути - присоединения ГДР к ФРГ в 1990-м году.

Насколько остро чувствуется сегодня в этой стране разделение на западные и восточные земли? И как это отражается на политических предпочтениях немцев? В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы со старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Александром Камкиным.

"Жители бывшей ГДР еще не забыли сотрудничество с СССР, поэтому именно на востоке Германии проходят массовые демонстрации за более взвешенную позицию относительно украинского вопроса, против поставок вооружения Киеву", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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