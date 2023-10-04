Экипажи "Торов" уничтожают самолёты, БПЛА и баллистические ракеты противника

Информация о ходе СВО. Минобороны опубликовало кадры боевого применения ЗРК "Тор-М1" на купянском направлении. Расчёт зенитно-ракетного комплекса непрерывно сканирует небо на всех направлениях и надёжно прикрывает российских военных от воздушного нападения.

Экипажи "Торов" эффективно обнаруживают и уничтожают самолёты, беспилотники и баллистические ракеты. Украинские боевики ведут настоящую охоту за "Торами", но эти машины крайне мобильны, что позволяет нашим бойцам оперативно менять огневые позиции, вести стрельбу на полном ходу, а также выявлять и наносить удары сразу по нескольким целям.

А на донецком направлении наши штурмовики Су-25 нанесли мощные удары по замаскированным позициям и местам скопления техники неонацистов. Лётчики работают парами на предельно малых высотах. После выпуска снарядов и уничтожения целей экипажи выполняют противоракетный манёвр, отстреливают тепловые ловушки и возвращаются на аэродром для подготовки к новым боевым вылетам.

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