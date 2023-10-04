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Обеспечил отход товарищей: капитан Рожков ценой своей жизни спас сослуживцев

08:41
  • среда
  • 04 октября 2023

Капитан лично уничтожил до десяти боевиков

Новые данные о примерах отваги и мужества российских бойцов, которые защищают жителей Донбасса.

Прапорщик Олег Ванжа обеспечивал бесперебойную связь своего отряда с вышестоящим штабом. В ходе мощных обстрелов с позиций националистов узлы и агрегаты станции были выведены из строя. Олег быстро оценил характер повреждений и, рискуя жизнью, под постоянным артиллерийским обстрелом, отремонтировал аппаратуру и наладил бесперебойную связь для оперативной координации наших подразделений.

Капитан Богдан Рожков принимал участие в спецоперации с первых дней - в ходе выполнения важной боевой задачи он был ранен, но после прохождения лечения и реабилитации вернулся в зону СВО. Удерживая позиции на одном из рубежей, Богдан вместе с сослуживцами подвергся нападению группы неонацистов, которая намного превосходила по численности российские формирования. Капитан Рожков лично уничтожил до десяти боевиков, еще троих захватил в плен, а затем ценой собственной жизни обеспечил отход своих товарищей. За мужество и героизм капитану Богдану Игоревичу Рожкову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

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