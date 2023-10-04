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ПВО отбили атаку 30 украинских дронов на российскую территорию

08:03
  • среда
  • 04 октября 2023

Беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку террористической атаки киевского режима. Целью беспилотников ВСУ были объекты на территории Российской Федерации.

ПВО сбила украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма
Российская ПВО пресекла атаку дронов и ракет на Белгород

Как сообщили в Минобороны России, в ночь на 4 октября ПВО засекла 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей. Дроны были уничтожены.

Кроме того, в северо-западной части акватории Черного моря была обнаружена десантная группа ВСУ. Боевики следовали в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах, намереваясь проникнуть на территорию Крыма. Диверсантов уничтожили самолеты ВКС России.

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