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Палата представителей Конгресса США отправила в отставку спикера Маккарти

08:48
  • среда
  • 04 октября 2023

С данной инициативой выступил республиканец Мэтт Гетц

Палата представителей Конгресса США отстранила от должности своего спикера Кевина Маккарти. Это первый подобный случай в истории Соединённых Штатов. Решение было принято в результате голосования. "За" высказались 216 конгрессменов, "против" - 210.
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С инициативой смещения Маккарти с поста выступил его однопартиец - республиканец Мэтт Гетц. Он внёс документ на рассмотрение коллег в понедельник вечером. Причиной, как заявил Гетц, стали серьёзные идеологические противоречия. Многие коллеги считают, что Маккарти пошёл на ненужный компромисс с демократами, чтобы обеспечить принятие 45-дневного бюджета и избежать шатдауна.

Маккарти также обвиняют в заключении "секретной сделки" с Джо Байденом о финансировании Украины. Исполнять обязанности спикера, пока конгрессмены не изберут нового, будет Патрик Макгенри, также представляющий республиканскую партию.

"К счастью для нашей страны, у нас есть альтернативные кандидаты на пост спикера Палаты представителей, которые лучше, чем Кевин Маккарти. Маккарти не сдержал собственных обещаний, данных в январе, о том, как будет работать Вашингтон. Наш госдолг составляет 33 триллиона долларов", - заявил Мэтт Гетц.

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