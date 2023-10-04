Дата приурочена к успешному запуску первого искусственного спутника Земли

Сегодня в России отмечается День космических войск. Эта праздничная дата приурочена к успешному запуску первого искусственного спутника Земли 66 лет назад с космодрома Байконур.

На сегодняшний день космические войска решают широкий спектр задач - от управления российскими космическими аппаратами различного назначения до отслеживания запусков баллистических ракет по всему земному шару. Военные специалисты в этом году принимали участие примерно в 20 запусках ракет с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур с успешным выводом на орбиту 55 спутников.

В семи регионах России несут непрерывное боевое дежурство станции нового поколения системы предупреждения о ракетном нападении. А до 2025 года на территории страны планируют развернуть более 10 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов для обнаружения и распознавания различных космических объектов.

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