Госфильмофонд России отмечает 75-летие

Реставраторы возвращают зрителям исчезающие шедевры

Главный киноархив нашей страны отмечает юбилей. Госфильмофонду сегодня исполняется 75 лет. Там хранят более миллиона записей. Коллекция обширная и разнообразная - от немых кинолент конца XIX века до современных российских и зарубежных блокбастеров. За соблюдением строгих условий их хранения и своевременной реставрацией следит коллектив высококлассных специалистов.

Еще несколько минут - и в зале не останется свободных мест. Кинотеатр "Иллюзион" - точка притяжения любителей архивных фильмов и такой редкой сейчас плёнки. А Госфильмофонд по случаю своего юбилея отобрал для них 75 не просто картин - шедевров.

"Регистраций столько, что мы иногда не знаем, как людей посадить", - говорит директор кинотеатра "Иллюзион" Михаил Смирнов.

Видел бы это Виктор Привато - первый руководитель Госфильмофонда. Создавая синематеку в Белых Столбах, он точно знал, ради чего не спал ночами. Его имя увековечено и в названиях улиц, и на мемориальной доске, и в самом уникальном хранилище.

Всё начиналось с одного фильма - "Чапаев". А сейчас здесь более миллиона роликов. Готовые фильмы, пробы актёров, рабочий материал. Этими плёнками можно обмотать нашу планету 15 раз! Реставраторы ежедневно возвращают зрителям исчезающие шедевры.

За реставрацию фильмов отвечает очень необычный женский коллектив. Под чутким руководством Ильдара Якубова картинам возвращают цвет и звук два десятка молодых и обаятельных специалистов. Алиса сейчас восстанавливает мультик "Федя Зайцев", созданный аж в 1948-м. Тогда даже её родителей на свете не было. А она работает над ним, как над родным.

Уже отреставрированные картины можно пересматривать бесконечно. Вот редкий дореволюционный фильм о Москве. С её заснеженными улицами, особняками, торговыми рядами и жителями. Спешат себе - куда-то по делам, не подозревая, что уже увековечены.

"Картина снималась зимой 1908 года. Сразу тут вспоминаешь и передвижников, и Кустодиева", - отметил Денис Федорин, ведущий научный сотрудник Госфильмофонда России.

Здесь можно вспомнить всё! Даже, казалось бы, утерянное. Хрупкая Тамара - специалист по немым картинам - уже сделала столько открытий мирового масштаба, что про неё саму впору снимать кино. Её очередной успех - фильм с участием знаменитого французского комика Макса Линдера под интригующим названием "Отравительница".

"Этот фильм считался утраченным и нигде он больше не сохранился. Это единственная копия в мире!" – рассказала главный искусствовед Госфильмофонда России Тамара Шведюк.

Разумеется, все свои несметные богатства Госфильмофонд хранит еще и в цифре. Но именно в год его 75-летия стало окончательно ясно, что плёнка опять входит в моду. На неё снимают и студенты, и именитые режиссёры. В Белых Столбах к такому тренду готовы. Здесь сохранили единственную в нашей стране студию по проявке киноплёнки.

"Мы широко открыли наши двери для наших кинооператоров, для тех, кто любит работать с плёнкой. И предоставили эту уникальную возможность", - отметил генеральный директор Госфильмофонда России Александр Павлов.

В этом и кроется секрет притягательности Госфильмофонда: преданный своему делу коллектив плюс желание всегда быть первыми, сохранив главное - живое дыхание плёнки.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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