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Россиянам разъяснили новые правила оплаты ЖКХ

08:25
  • среда
  • 04 октября 2023

Нормы вступили в силу с начала октября

Недобросовестные действия отдельных жильцов могут привести к дополнительным расходам всех собственников по оплате ЖКХ. Новые правила, вступившие в силу с начала октября, россиянам разъяснила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.

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Доцент напомнила, что содержание и ремонт общей площади собственники оплачивают ежемесячно, это входит в коммунальные платежи. В некоторых случаях по вине недобросовестных жильцов возникают новые затраты на содержание общедомового имущества. В соответствии с новыми правилами, покрывать эти затраты будет сам нарушитель - а не управляющая компания, как было раньше. Разыскивать злоумышленников будут с помощью камер видеонаблюдения и опроса свидетелей.

Казанцева подчеркнула, что нововведения не должны стать поводом для необоснованного повышения сборов со стороны УК по статьям, не предусмотренным тарифным регулированием. Также компания не имеет права затягивать с устранением поломок, передает агентство "Прайм".

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