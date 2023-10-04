Гроза с сильным ветром идет на Москву

Жителям напомнили о мерах предосторожности

Жителей столицы предупредили о дожде и сильном ветре. На Москву надвигается гроза, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Метеорологи прогнозируют усиление порывистого ветра до 20 метров в секунду. По их данным, ожидается дождь, местами гроза.

В департаменте напомнили жителям столицы о мерах предосторожности. Москвичей просят быть внимательными в непогоду. Нельзя укрываться от дождя под деревьями, а также парковать вблизи деревьев и шатких конструкций свои автомобили.

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