Гроза с сильным ветром идет на Москву

Жителям напомнили о мерах предосторожности
Жителей столицы предупредили о дожде и сильном ветре. На Москву надвигается гроза, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Метеорологи прогнозируют усиление порывистого ветра до 20 метров в секунду. По их данным, ожидается дождь, местами гроза.
В департаменте напомнили жителям столицы о мерах предосторожности. Москвичей просят быть внимательными в непогоду. Нельзя укрываться от дождя под деревьями, а также парковать вблизи деревьев и шатких конструкций свои автомобили.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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