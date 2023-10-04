Собянин: Более десяти проектов благоустройства реализовали в этом году в ВАО

Вся для удобства жителей

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства в Восточном административном округе. По его словам, там в этом году реализовали больше десятка интересных проектов.

"В Косино-Ухтомском привели в порядок парк у Святого озера. Это излюбленное место для прогулок и отдыха местных жителей, которому не хватало обустроенных маршрутов, освещения, современных детских и спортивных площадок. Благоустройство позволило восполнить эти пробелы", – написал Собянин.

Также была обновлена площадь возле стелы "Слава Защитникам Отечества". В северной части парка можно отдохнуть на поляне с шезлонгами или заняться йогой. Для детей появилась современная игровая площадка с комплексом в виде корабля, веревочным городком и качелями. Любители физкультуры и спорта осваивают площадку с уличными тренажерами и футбольное поле с искусственным газоном. Также были выполнены работы по благоустройству прибрежной территории Белого и Черного озер. Возле Черного озера на месте старого футбольного поля появился новый спортивный кластер с многофункциональными площадками, где можно поиграть в баскетбол, волейбол, теннис. Между Белым и Черным озерами проложен комфортный пешеходный маршрут, обновлена смотровая площадка, сделаны уютные локации для отдыха.

"Еще один проект в этом районе – парковая зона вблизи ул. Медведева. Реконструировали два пешеходных моста через реку Рудневку, теперь прогуляться можно по деревянным настилам с ограждениями. На границе природной территории привели в порядок детские и спортивные площадки, а также обустроили новые. Отремонтировали дорожки, установили опоры наружного освещения", – рассказал Собянин.

Также в Новогиреево в последние годы поэтапно благоустраивается парк на Зеленом проспекте, включая территорию возле памятников "Скорбящим матерям" и "Воинам-москвичам, погибшим в Афганистане". В Новокосино преобразилась центральная улица – Новокосинская. Въезд в район теперь украшает арт-объект в виде шара, дизайн которого выбирали сами жители в ходе голосования на портале "Активный гражданин".

Кроме того, выполнено благоустройство территории возле районного центра "Янтарь" в районе Преображенское. Преобразилась территория Центра поддержки семьи и детства "Горизонт" на ул. Вешняковская, д.6А в Вешняках. Создана "Аллея памяти" на ул. Вольная в районе Соколиная Гора.

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