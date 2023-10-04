Собянин: В Москве за пять лет обновили и построили 424 объекта социальной инфраструктуры

В городе ремонтируют и открывают новые поликлиники, школы и центры долголетия

За последние пять лет в Москве обновили и построили 424 объекта социальной инфраструктуры. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Он напомнил, что в этом году начали прием пациентов три флагманских центра: в ГКБ имени Вересаева; в НИИ скорой помощи имени Склифосовского; в ГКБ №15 имени Филатова. До конца года откроется инфекционная больница №1, которая станет крупнейшей в России.

"Уже обновили 200 поликлиник, до конца 2025 года модернизируем еще 140. Возводим корпус лучевой терапии Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка". Заботимся о старшем поколении – по всему городу открываем центры московского долголетия. Превращаем школы в технологичные образовательные площадки с лабораториями и мастерскими", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

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