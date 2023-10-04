ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: В Москве за пять лет обновили и построили 424 объекта социальной инфраструктуры

09:08
  • среда
  • 04 октября 2023

В городе ремонтируют и открывают новые поликлиники, школы и центры долголетия

За последние пять лет в Москве обновили и построили 424 объекта социальной инфраструктуры. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Он напомнил, что в этом году начали прием пациентов три флагманских центра: в ГКБ имени Вересаева; в НИИ скорой помощи имени Склифосовского; в ГКБ №15 имени Филатова. До конца года откроется инфекционная больница №1, которая станет крупнейшей в России.

"Уже обновили 200 поликлиник, до конца 2025 года модернизируем еще 140. Возводим корпус лучевой терапии Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка". Заботимся о старшем поколении – по всему городу открываем центры московского долголетия. Превращаем школы в технологичные образовательные площадки с лабораториями и мастерскими", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Здание НИИ скорой помощи имени Склифосовского
Здание НИИ скорой помощи имени Склифосовского
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.