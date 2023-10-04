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ВС России нанесли мощные удары по объектам ВСУ на артёмовском направлении

11:42
  • среда
  • 04 октября 2023

Уничтожен пункт управления

Этой ночью российская авиация пресекла попытку захода украинских десантников на территорию Крыма. Как сообщили в нашем Минобороны, в акватории Чёрного моря были зафиксированы три гидроцикла и быстроходный военный катер с группой боевиков. Высадиться им не позволили. Мощные удары по объектам ВСУ нанесли наши артиллеристы на артёмовском направлении. Уничтожен крупный пункт управления, склады боеприпасов и узел связи.
ПВО отбили атаку 30 украинских дронов на российскую территорию

Серьезное изменение обстановки на южнодонецком направлении. На линии Работино-Вербовое и под Урожайным российские войска, отбив накануне несколько атак противника, сумели сами продвинуться вперед и занять новые позиции. Так, продвижение на север, в сторону Белогоровки, составило до двух километров.

Огневую поддержку нашим штурмовикам оказывают подразделения Южной группировки войск. Используют автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя", бесшумные минометы 2Б25 "Галл" и противотанковые ракетные комплексы.

Это кадры одного из опорных пунктов ВСУ в районе Работина после его взятия штурмовой группой Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск. В районе Константиновки наши военные летчики нанесли точечный удар по терминалу, где по данным разведки националисты хранили вооружение и военную технику. В пресс-центре Южной группировки войск сообщили последние данные работы нашей авиации за истекшие сутки:

"Ударами авиации группировки войск поражены пункты временной дислокации четвертого стрелкового батальона 28 отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта "Александро-Шультино, а также 108 батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады противника в районе Звановки".

На купянском направлении прикрытие наших позиций с воздуха обеспечивают расчеты зенитно-ракетных комплексов "Тор-М1". Станция обнаружения целей постоянно сканирует пространство. Комплекс может вести десятки целей, а стрелять одновременно по четырем или выпустить четыре ракеты по одной - реальную степень угрозы воздушного объекта командир оценивает по приборам.

Бронетехнику украинских формирований на южнодонецком направлении уничтожили операторы БПЛА - сбросили боеприпасы с дронов. Все попадания - точно в цель. Хвалены британские "Челленджеры" остались на поле боя.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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