В США разгорелся громкий политический скандал

В отставку отправлен спикер Палаты представителей

США переживают политический хаос исторического масштаба. Впервые в отставку отправлен спикер Палаты представителей. Кевина Маккарти лишили поста его же однопартийцы - республиканцы. Чиновнику не простили тайную сделку с Байденом по Украине, которая предполагала продолжение финансирования Киева в условиях дефицита бюджета в самих Штатах. Впрочем, сговор с демократами - не единственная претензия к Маккарти.

Спустя 8 месяцев спикера Палаты представителей – третьего по влиянию человека в стране - с перевесом всего в 6 голосов отправляют в отставку. События развивались довольно быстро. Буквально вчера бывший спикер вступил в перепалку с членом Палаты представителей Мэттом Гетцем, а уже сегодня главный соперник отмечает победу. Оказалось, тогда Гетц не шутил, он собрал горстку консервативных республиканских критиков Маккарти и организовал голосование за освобождение его от должности.

Все произошло буквально спустя пару суток после того, как Конгресс проголосовал за проект о временных расходах, куда не вошли средства на помощь Украине. Байден тогда заикнулся, что у него есть договоренности с некоторыми членами палаты, чтобы они поддержали уже отдельный проект финансирования Киева. В сговоре с президентом заподозрили теперь уже бывшего спикера.

"Мне ясно одно: кто-то из них врет! Мы слышали, как президент вышел и сказал, что заключил со спикером сделку по Украине. Но спикер поднялся перед нами и заверил, что никакой сделки по Украине нет. А демократы в Палате говорят, что она есть", - заявил Мэтт Гетц.

У демократов с Маккарти личные счеты. Это он запустил процедуру импичмента Джо Байдена. И вот выпал удачный случай отомстить. Получается, что демократы, с которым якобы спикер Палаты имел некие договоренности, использовали целую схему, направленную на устранение одного из республиканцев.

Дональд Трамп отчитал устроивших политический хаос республиканцев: "Почему республиканцы всегда сражаются друг с другом, почему они не сражаются с радикальными левыми демократами, которые уничтожают нашу страну?"

Теперь Трампа призывают спасти ситуацию и предотвратить раскол партии и стать новым спикером. "Назначение Дональда Трампа должно стать лакмусовой бумажкой для всех этих республиканцев. Со всеми фальшивыми обвинениями и фейковыми судебными процессами, как здорово было бы сделать Дональда Трампа спикером Палаты представителей!" – отметил американский радиоведущий Алекс Джонс.

Некоторые политики смекнули, что что-то в этой истории нечисто. Слишком много странных стечений обстоятельств: "С разницей в неделю Канада и США потеряли своих спикеров Палаты представителей из-за Украины. Кто руководит этим чёртовым шоу".

"Это полное отвлечение внимания и пустая трата времени. Нам следует сосредоточиться на делах американского народа", - заявил член палаты представителей США Марк Молинаро.

Вместо этого на Капитолийских холмах новая политическая драма. Ведь теперь Палата представителей ушла на недельный перерыв, де-факто заморозив работу. После им предстоит предложить кандидатуры для голосования. Снова выборы, учитывая, что явных фаворитов на должность не наблюдается. И все это на фоне сырого американского бюджета. Бывший спикер Кэвин Маккарти считает, что все произошедшее - подковёрные игры и интриги.

Пострадала в этой всей истории после отставки Маккарти еще и бывшей спикер палаты Нэнси Пелоси. Ее ни с того ни с сего просто взяли и выселили из кабинета. На этом снимке видно, как выносят ее личные вещи. 83-летний депутат назвала это "нарушением традиций". Впрочем, это не самое худшее, что может ждать Капитолийские холмы в ближайшие месяцы.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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