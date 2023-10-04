Более 20 погибших: в Италии объявили траур после трагедии с автобусом

Пассажирский автобус рухнул с эстакады

Траур объявлен в Венеции из-за крупной автоаварии, которая унесла более 20 жизней. Пассажирский автобус упал с эстакады. Он пролетел десятки метров, повис на электрических проводах и загорелся. Пострадавших около 20. Ещё несколько человек числятся пропавшими без вести. Автобус перевозил иностранных туристов. Россиян среди них не было.

Итальянские пожарные проливают выгоревший внутри дотла корпус автобуса. Спасатели пытаются достать тела, остатки личных вещей, крепят к машине тросы, чтобы оттащить с дороги. Спасательные работы продолжались всю ночь. В результате страшного ДТП 21 человек погиб, двое из них дети, ещё 18 пострадали.

Большинство пассажиров – туристы из Германии и Украины. В салоне также находились приезжие из Франции, Хорватии, Испании и Австрии. Конечной точкой маршрута должен был стать один из кемпингов на севере страны. В 19:45 по местному времени автобус выехал на эстакаду пригорода Венеции. Пробил два ограждения и упал с высоты 30 метров прямо на железную дорогу, проходящую вдоль трассы. По одним данным, транспортное средство передвигалось на метане, по другим – на электричестве.

Граждан России, сообщили в итальянском посольстве, в автобусе не было. Всех пострадавших экстренно доставили в региональные больницы. Пятеро сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии. На место прибыл и мэр Венеции, чтобы лично оценить обстановку. Позже Луиджи Бруньяро написал на странице в своей социальной сети:

"Сегодня вечером в нашем сообществе произошла огромная трагедия… Нет слов, чтобы в полной мере выразить соболезнования. Нет слов".

Следователи приступили к изучению обстоятельств произошедшего. Уже известно, что следов торможения на дорожном покрытии не было. А незадолго до аварии, рассказывают очевидцы, автобус выполнял странные маневры. Одной из причин ДТП рассматривают плохое самочувствие водителя. При этом самого шофёра коллеги характеризуют как опытного и ответственного специалиста. 4 октября в Италии объявлено днем траура по жертвам трагедии.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"