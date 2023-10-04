Новосибирск накрыл густой туман

Невозможно даже различить соседние здания

Непогода обрушилась на ряд регионов России. В Находке с утра прошли ливни с грозой, местами выпал град. Мокрый снег с дождём - и в Якутии. Ночью столбики термометров в отдельных районах опускались до минус 11 градусов. Ветер с порывами до 20 метров в секунду и обильные осадки ожидаются в течение дня и в столице. А Новосибирск с утра заволокло туманом. В городе действует режим "чёрного неба".

Жители Новосибирска сегодня утром за окном практически ничего не увидели. Весь город накрыл густой туман. Пока те, кто остался дома, разглядывали дымку из окна, некоторые водители не могли доехать до работы. Резко снизилась видимость. Невозможно даже различить соседние здания. И, по всей видимости, туман рассеется не очень быстро. В городе безветренно. Но есть и хорошая новость от синоптиков - жителям Новосибирска сегодня будет тепло. Воздух прогреется до плюс 17.

А в Приморском крае погода, кажется, не может определиться - то ли еще лето, то ли уже зима. В Находке - раскаты грома и ливень стеной. А в Партизанском районе уже совсем другой пейзаж. В ближайшие дни, говорят синоптики, погода будет переменчивой. Снег с дождем и около нуля обещают только на перевале. На остальной территории Приморья - до 10 градусов тепла. А в выходные и вовсе воздух может прогреться до 17.

А это уже Якутия. На дорогах гололедица. Водителям рекомендуют уже менять летнюю резину на колесах на зимнюю. Снег с дождем и сильные порывы ветра. В Норильске непогода с большой буквы. Снег, который засыпал город, активно тает. И автомобили буквально тонут в ледяной жиже.

Снова бьёт рекорды и погода в столице. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за последние 57 лет. Плюс 13 градусов - это норма для лета. Но на этом, кажется, всё. На следующей неделе в столичном регионе возможны первые заморозки и мокрый снег.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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