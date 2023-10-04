Взрывы прогремели на объектах в Кривом Роге

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Взрывы гремят в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. В городе, как и в нескольких областях Украины, ревут сирены воздушной тревоги.

Как указано на карте украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области тревога была объявлена в 8.40 утра. Власти сообщили о повреждении линий электропередачи в Никопольском районе, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось о мощном взрыве, прогремевшем в пригороде Днепропетровска. Воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

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