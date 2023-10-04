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Экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову осудили на восемь лет

09:50
  • среда
  • 04 октября 2023

Ей запрещено 4 года заниматься администрированием сайтов

Бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой вынесли приговор по делу о фейках в отношении армии. Басманный суд Москвы заочно приговорил ее к 8,5 года колонии.

Также ей на 4 года запретили заниматься администрированием сайтов.

Уголовное дело было возбуждено после пикета на Софийской набережной летом 2022 года. По заявлению гособвинения, на плакате, который держала в руках Марина Овсянникова, содержалась "заведомо ложная информация о действиях военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции".

В августе суд отправил ее под домашний арест. В октябре она с дочерью уехала из страны. После этого суд заочно арестовал Овсянникову. Сейчас журналистка скрывается в одной из европейских стран.

Марина Овсянникова получила известность после того, как в марте 2022 года во время вечернего выпуска программы "Время" на Первом канале выбежала в кадр с плакатом, осуждающим специальную военную операцию. Журналистку оштрафовали на 30 тысяч рублей. После этого она уехала в Германию, но спустя несколько месяцев вернулась в Россию.

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Марина Овсянникова
Марина Овсянникова
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