Это ожидаемо от нынешних руководителей Евросоюза

Евросоюзу может понадобиться ядерная Украина. Вывод официального представителя МИД России Марии Захаровой основан на отсутствии реакции ЕС на заявления Киева о необходимости получить статус ядерной державы.

По словам Захаровой, у власти в ЕС сегодня находятся такие люди, как глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Не исключено, что в этом театре абсурда им понадобится еще и ядерная Украина: они не одергивали Зеленского, когда он выступил с "этой глупостью" на Мюнхенской конференции, заявила дипломат в эфире радио Sputnik.

В феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер заявил, что Киев может признать недействительным Будапештский меморандум 1994 года, предусматривающий безъядерный статус Украины. А в сентябре на Генассамблее ООН Зеленский заявил, что у России нет права обладать ядерным оружием.

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