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Обломки сбитого дрона повредили здание в Белгороде

10:44
  • среда
  • 04 октября 2023

Масштаб разрушений уточняется

Административное здание в Белгороде повредили обломки беспилотника, сбитого российской ПВО. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Беспилотники ВСУ пытались атаковать город в ночь на 4 октября. Системы противовоздушной обороны сбили 19 дронов. Один из них при падении повредил административное здание, написал Гладков на своей странице во "ВКонтакте".

По словам губернатора, масштабы разрушений от падения обломков сейчас уточняются. Есть повреждения, в частности, в селе Шишино - в одном из домовладений выбиты окна, повреждены 3 автомобиля. Власти продолжают подомовой обход.

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