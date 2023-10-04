Они касаются западных кураторов Украины

Два приятных известия приготовил для киевского режима заместитель председателя Совета Безопасности России. Как написал Дмитрий Медведев в Telegram, в Евросоюзе верят, что Украина просуществует до 2030 года.

Зампред Совбеза пришел к такому выводу, основываясь на словах главы Евросовета Шарля Мишеля. Тот допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. В ЕС верят, что "нынешнее бандеровское государство" просуществует до этого времени, заключил Медведев.

Вторая приятная для киевского режима новость – из Соединенных Штатов. Медведев пишет, что отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса - впервые в истории США. По его словам, у Киева есть несомненный повод для гордости - ведь выбор был между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов. Хотя денег на это, отмечает зампред Совбеза, у Вашингтона осталось всего на два месяца.

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