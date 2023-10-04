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Собянин: Более 650 брендов примут участие в неделе интерьера и дизайна в Москве

11:58
  • среда
  • 04 октября 2023

Она пройдет с 28 по 31 октября

В Центральном выставочном зале "Манеж" с 28 по 31 октября пройдет III Московская неделя интерьера и дизайна. В ней примут участие более 650 брендов из России, стран Ближнего Востока, Индии и Китая рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Тема выставки – "Доступный ремонт и качественная обстановка". Приглашаем на нее производителей мебели, предметов интерьера, отделочных и строительных материалов ", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр также уточнил, что в деловой программе примут участие известные российские и зарубежные производители, дизайнеры, архитекторы и девелоперы. Гостей ждут открытые лекции, дискуссии и мастер-классы. Компании смогут найти бизнес-партнеров.

Для посещения выставки надо зарегистрироваться на официальном сайте mwdi.ru.

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