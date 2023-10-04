Пушилин назвал число попавших в плен российских военнослужащих

Число пленных боевиков ВСУ больше в разы
Военнослужащих ВС России в украинском плену – около 500. Это в несколько раз меньше, чем количество украинских военных в российском плену, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
При этом, по словам Пушилина, Киев не предоставляет информацию о попавших в плен российских солдатах. Найти данные пленных бойцов довольно сложно, сказал глава ДНР в эфире "Соловьев Live".
Что же касается украинских военнопленных, то они содержатся в пенитенциарных учреждениях по всей территории России. Их счет идет на тысячи, цифры несопоставимы, отметил глава ДНР.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: