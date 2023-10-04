Пушилин назвал число попавших в плен российских военнослужащих

Число пленных боевиков ВСУ больше в разы

Военнослужащих ВС России в украинском плену – около 500. Это в несколько раз меньше, чем количество украинских военных в российском плену, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

При этом, по словам Пушилина, Киев не предоставляет информацию о попавших в плен российских солдатах. Найти данные пленных бойцов довольно сложно, сказал глава ДНР в эфире "Соловьев Live".

Что же касается украинских военнопленных, то они содержатся в пенитенциарных учреждениях по всей территории России. Их счет идет на тысячи, цифры несопоставимы, отметил глава ДНР.

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