Центральной площадкой стал Парк Горького в Москве

Сегодня во Всемирный день борьбы с церебральным параличом в России стартовала социальная кампания "Доброшрифт". В рамках проекта в крупнейших парках Москвы открылись тематические инсталляции и экспозиции.

Центральной площадкой стал Парк Горького. Там организовали выставку, цель которой - рассказать широкой аудитории о том, как сложно порой детям с ДЦП написать даже одну букву.

На стендах представлен специальный шрифт, который был создан подопечными благотворительного фонда "Подарок Ангелу". Также экспозиция развенчивает распространенные стереотипы о заболевании, жизни и возможностях людей с ДЦП.

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